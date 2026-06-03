İngiltere Rus Büyükelçi’yi Bakanlığa çağırdı: 'NATO topraklarını savunacağız'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombardımanında bir İHA'nın NATO üyesi Romanya'da apartmana isabet etmesi, Londra ile Moskova arasında ipleri gerdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin’i bakanlığa çağırarak saldırıyı şiddetle kınadı. NATO hava sahasının ihlal edilmesini "kabul edilemez" olarak nitelendiren İngiltere, Kremlin'e "NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız" sözleriyle yanıt verdi.
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik son saldırıları ve Romanya'daki apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik son saldırısının, 29 Mayıs Cuma günü NATO hava sahasını ihlal ederek Romanya'daki bir apartmanı vurmasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.
"NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız"
Rusya'nın, Ukrayna'ya yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatarak ve komşu ülkeleri tehdit ederek sivil hayatı açıkça hiçe saymaya devam ettiğini kaydeden Sözcü, diplomatlara, Kiev'i terk etmeleri yönünde yapılan son uyarıların sorumsuzca ve haksızca olduğunun altını çizdi.
Romanya Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus İHA'sının, Romanya hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.