İngiltere Rus Büyükelçi’yi Bakanlığa çağırdı: 'NATO topraklarını savunacağız'

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik son saldırıları ve Romanya'daki apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik son saldırısının, 29 Mayıs Cuma günü NATO hava sahasını ihlal ederek Romanya'daki bir apartmanı vurmasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

olduğunun altını çizen Sözcü, bu durumun, Ukraynalı sivillerin her gün maruz kaldığı tehdidi acı şekilde hatırlattığını vurguladı.

olduğunun altını çizen Sözcü, bu durumun, Ukraynalı sivillerin her gün maruz kaldığı tehdidi acı şekilde hatırlattığını vurguladı.

"İngiltere Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya Büyükelçisini (Kelin'i) Bakanlığa çağırarak, bu ciddi gerginlik artışını şiddetle kınadı."

"İngiltere Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya Büyükelçisini (Kelin'i) Bakanlığa çağırarak, bu ciddi gerginlik artışını şiddetle kınadı."

"NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız"

"NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız"

Rusya'nın, Ukrayna'ya yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatarak ve komşu ülkeleri tehdit ederek sivil hayatı açıkça hiçe saymaya devam ettiğini kaydeden Sözcü, diplomatlara, Kiev'i terk etmeleri yönünde yapılan son uyarıların sorumsuzca ve haksızca olduğunun altını çizdi.