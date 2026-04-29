İngiltere'de bıçaklı saldırı: Elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirildi

18:3929/04/2026, Çarşamba
Saldırganın ‘cinayete teşebbüs’ şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Barnet bölgesindeki Highfield Caddesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Şüphelinin, polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine elektroşok cihazı kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Metropolitan Polisi, yerel saatle 11.00 sıralarında Barnet bölgesindeki Highfield Caddesi'nde bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiğini açıkladı. Şüphelinin, polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine elektroşok cihazı kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirterek, 45 yaşındaki bir erkeğin ‘cinayete teşebbüs’ şüphesiyle gözaltına alındığını aktardı.



