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İngiltere’de et ve süt ürünlerine yasak

İngiltere’de et ve süt ürünlerine yasak

16:1812/04/2025, Cumartesi
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Avrupa'da hızla yayılan şap hastalığı, İngiltere'nin yeni önlemler almasına yol açtı. Bugünden itibaren, AB ülkelerinden İngiltere'ye seyahat eden yolcuların yanlarında et ve süt ürünleri getirmeleri yasaklandı.

Avrupa’da son haftalarda şap hastalığı alarmı sürüyor.


Ay başında Avusturya, Macaristan ve Slovakya sınırlarını kapatırken, şimdi de İngiltere sert tedbirlere yöneldi.


İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen yolcuların kişisel et ve süt ürünleri getirmesini yasakladı.


Kararın, kıtada yayılan şap hastalığının ülkeye taşınmasını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.


Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre, AB ülkelerinden gelen yolcular sığır, koyun, keçi ve domuz eti ile süt ürünlerini İngiltere’ye sokamayacak.


Et ve süt ürünlerine yasak


Yasak kapsamına sandviç, peynir, salam, çiğ et ve süt gibi ürünler de dahil edildi. Ürünlerin ambalajlı ya da gümrüksüz mağazalardan alınmış olması da istisna sayılmayacak.


İngiliz hükümeti, söz konusu önlemlerin hayvan sağlığını koruma, çiftçileri güvence altına alma ve gıda güvenliğini artırma amacı taşıdığını duyurdu.




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