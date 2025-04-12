İngiltere’de et ve süt ürünlerine yasak

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre, AB ülkelerinden gelen yolcular sığır, koyun, keçi ve domuz eti ile süt ürünlerini İngiltere’ye sokamayacak.

Yasak kapsamına sandviç, peynir, salam, çiğ et ve süt gibi ürünler de dahil edildi. Ürünlerin ambalajlı ya da gümrüksüz mağazalardan alınmış olması da istisna sayılmayacak.