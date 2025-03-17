İngiltere'de karakolu uyuşturucu tesisine çevirmişler

İngiltere'nin Surrey bölgesinin Horley kentinde, kullanılmayan eski bir polis karakolunda yüzlerce esrar bitkisi ve UV ışıklandırma sistemleri bulundu.





Polis, geçtiğimiz hafta yaptığı baskında, 2011 yılında kapatılan ve terkedilmiş olan 2 katlı eski karakolun büyük bir uyuşturucu üretim tesisine dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı.





Bir bölge sakini, "Aylardır güçlü bir esrar kokusu alıyorduk ama sadece gençlerin içtiğini düşündük," diyerek uzun süredir şüphe duyduklarını belirtti.





Yapılan aramanın ardından bir kişi, B sınıfı uyuşturucu tedarikine karıştığı şüphesiyle tutuklandı.









Şüpheli daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.





Polis, suçluların dikkat çekmemek amacıyla sayaçları atlayarak kendi jeneratörlerini kullandığını ve benzer uyuşturucu üretim çiftliklerinin Londra'da da tespit edildiğini bildirdi.





Eski Met Detektif Başmüfettişi Mick Neville, "Bir zamanlar toplum için güvenli bir sığınak olan binaların şimdi suçlular için kötülük yuvasına dönüşmesi üzücü. Bu polis karakolları, eskiden suçla mücadele etmek için kullanılıyordu.





Ancak şu anda suç işlemek için kullanılıyor. Ülke genelinde kaç tane eski polis karakolunun esrar yetiştirmek için kullanıldığını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.











