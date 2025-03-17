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Anne ve babalara yarı zamanlı çalışma imkanı için düğmeye basıldı

Anne ve babalara yarı zamanlı çalışma imkanı için düğmeye basıldı

Tuğba Güner
15:4717/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hükümet yetkilileri "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlığı için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için çalışanların verimliliğini artıracak tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir." açıklamasında bulunmuştu. Memurların çalışma saatlerinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Çalışma saatleri değişecek mi? Yarı zamanlı çalışma modeli nedir, kimlere uygulanacak? İşte detaylı bilgiler...

NTV'nin haberine göre, "Aile Yılı" kapsamında memur anne ve babalar çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecekleri yeni bir yönetmelik hazırlığı başladı. Devlet Memurları Kanunu'na 2016'da eklenen yarı zamanlı çalışma hakkının geri getirilmesi hedefleniyor.

KİMLER YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK?


Eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar sürebilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA 8 YILDIR UYGULANMIYOR


Devlet Memurları Kanunu'na 2016'da eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor.

Edinilen bilgiye göre; "Aile Yılı" kapsamında hükümet bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik üzerinde çalışıyor.


YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNEYE SÜT İZNİ YOK


Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletmek zorunda. Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

ANNE YA DA BABA HAFTALIK 40 SAAT YERİNE 20 SAAT ÇALIŞABİLECEK


Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken yarı zamanlı çalışmak isteyen memurun 20 saati doldurması gerekecek.

Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer seçenek ise, haftanın 5 günü en az 3 saat olacak şekilde çalışılması.


ÇALIŞMAYA SON HALİNİ BAKANLIK VERECEK


Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

Yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.


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