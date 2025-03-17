ANNE YA DA BABA HAFTALIK 40 SAAT YERİNE 20 SAAT ÇALIŞABİLECEK





Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken yarı zamanlı çalışmak isteyen memurun 20 saati doldurması gerekecek.

Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer seçenek ise, haftanın 5 günü en az 3 saat olacak şekilde çalışılması.



