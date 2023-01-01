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İran Cumhurbaşkanı Reisi BM'de konuştu: Dünya bir kurtarıcı bekliyor bu kurtarıcı var ve şu an hayatta

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "dünyanın bir kurtarıcı beklediğini ve bu kişinin şu an hayatta olduğunu" savundu. İran devlet televizyonuna göre, Reisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda, BM 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

11:04 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi.


İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir kurtarıcı bekliyor. Semavi dinlerin hepsi bunu vadetti. Bu kurtarıcı var ve şu an hayatta (yaptıklarımıza şahitlik ediyor). Biz iman ediyoruz ki, ilahi irade, peygamberlerin de vadettiği üzere, adalet yeryüzünü kaplayacaktır. Ve Allah'ın salih kulları tüm yer yüzünde hakimiyet sahibi olacaklardır. Beşeriyet, bilinçlenmenin artması ve cehaletin yok olmasıyla ayağa kalkacaktır. Dünya ilahi buyruğun yerine gelmesini bekliyor."


ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına tepki


ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine yönelik eleştirilerini yineleyen Reisi, Washington yönetiminin bu tutumunu "zorbalık" olarak nitelendirdi.


Reisi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, anlaşmaya bağlılık ilkesinin ihlaliydi. Amerika'nın bu davranışı, iddiasının aksine, işbirliği yerine kanunsuzluğu ve zorbalığı ikame etmesidir" ifadelerini kullandı.


Nükleer silahın ülkesinin savunma doktrininde yer almadığını öne süren Reisi, "Atom bombası suçu işleyen (ABD), nükleer silahsızlanmaya gitmediği gibi bir de yaptırımlarla milletin hakkını ayaklar altına alıyor" şeklinde konuştu.


BM Genel Kurulu'nda Mahsa Emini protestosu


Sosyal medya görüntülerine göre, Reisi'nin konuşmasına başlamasının ardından, İsrailli olduğu öne sürülen ve Mahsa Emini'nin posterini kaldıran bir kişi, salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.


İran ile nükleer anlaşma


İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.


Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.


Mahsa Emini gösterileri


İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.


Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.


Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100'den fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.


#BM'nin 78. Genel Kurulu
#İbrahim Reisi
#İran
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