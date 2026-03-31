İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Operasyonlarımız düşman saldırganlara yönelik

09:3331/03/2026, Salı
DHA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa süre önce hedef alınan ABD’ye ait ‘E-3 AWACS’ erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaştı. Ülkesinin, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü belirten Arakçi, “Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara dikkat çekerek, “ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı” değerlendirmesinde bulundu.



