Dünya İran hükümeti Nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağız
ORTADOĞU

İran hükümeti: Nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağız

İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, İran'ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığı belirtildi.

"Hiçbir taahhüde uyulmayacak"

İran'ın bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı kaydedildi.

  • İran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde Tahran yönetiminin anlaşmaya dönmeye hazır olduğu bildirildi.

İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı
DÜNYA
İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

Erdoğandan Süleymani açıklaması

Erdoğan'dan Süleymani açıklaması

"​Bu iş burada bitmeyecek, takip eden süreci de olacak."
İrandan nükleer anlaşma açıklaması

İran'dan nükleer anlaşma açıklaması

"Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız"
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Valilik, İstanbul için ​fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Irak Meclisi'nden ABD kararı

Irak Meclisi'nden ABD kararı

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi.
'KALE' yarın açılıyor

'KALE' yarın açılıyor

MİT'in yeni binası son teknolojiyle donatıldı.
Terim Arda'ya<br>kapıyı açtı

Terim Arda'ya
kapıyı açtı

Galatasaray'da Arda Turan sesleri büyüyor.

Yine aynı yer

Yine aynı yer

​Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun.
ABD'yi anlıyoruz

ABD'yi anlıyoruz

​İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini 'meşru müdafaa' olarak tanıdı.
KAP geldi

KAP geldi

​Galatasaray Onyekuru'nun maliyetini açıkladı.
Her damlası<br>takip edilecek

Her damlası
takip edilecek

​Su kaybının faturası 5 milyar lirayı buldu.
TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

​Anne ve bebeği yaralı olarak kurtuldu.
İran'da<br>cenaze töreni

İran'da
cenaze töreni

​Yüzbinlerce kişi törende intikam yeminleri etti.
Manisa'dan<br>acı haber

Manisa'dan
acı haber

​Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı
Süleymani'nin<br>son 24 saati

Süleymani'nin
son 24 saati

Şam, Beyrut ve Bağdat arasındaki yolculuğu adım adım izlenmiş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.