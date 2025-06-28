İran’a rüşvet gibi teklif: Uranyum zenginleştirmeden vazgeç 30 milyar doları al

Haydut devlet İsrail’in saldırıları sonucu bölgede yükselen tansiyon normale dönerken, ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi, İran’ı yeniden müzakere masasına çekmek amacıyla rüşvet gibi bir teklif hazırladı. Konuya yakın dört kaynağa göre, teklif kapsamında İran’ın yaklaşık 30 milyar dolarlık sivil nükleer enerji programı kurmasına destek verilmesi, bazı yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş milyar dolarlık İran fonlarının serbest bırakılması gündemde. Görüşmelerin ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yönettiği belirtilen haberde, İran’ın küresel sisteme yeniden adapte edilmesinin amaçlandığına işaret edildi.

GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİLER

CNN, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yaşanan gerilimlerin ardından İran’ı müzakere masasına çekmek amacıyla, “sivil nükleer programlar” için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüştüğü iddiasında bulundu. Habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam

ettiğini belirtti.

PARA KÖRFEZ'DEN GELECEK

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü. Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını öne sürdü.

İRAN'IN 6 MİLYAR DOLARINI DA VERECEK

Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü. Fordo Nükleer Tesisi'nin uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen programla değiştirilmesi için İran'a ödeme yapılması fikri üzerinde durulduğunu öne süren kaynaklar, "Çok sayıda fikir olduğunu ancak İran'ın bu teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceğinin bilinmediğini" iddia etti.

Nükleer üretirse yine vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer üretime devam etmesi halinde "kesinlikle" yeniden saldıracaklarını açıkladı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Tahran yönetiminin mevcut nükleer kapasitesini endişe verici seviyede zenginleştirmesi durumunda İran’a yeniden saldırıp saldırmayacakları sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi. Trump, İran’ın yeni bir nükleer çalışmaya geri döneceğini "sanmadığını" söyledi.

HAMANEY 'YENİ SALDIRI' DEYİNCE...

Dün gün içinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "Bize yönelik saldırılara ABD üslerini tekrar hedef alarak yanıt vereceğiz" şeklindeki açıklaması sonrası ise Trump, Tahran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi çalışmalarını "derhal durdurduğunu" açıkladı. Son birkaç gündür yaptırımları kaldırmak ve İran'a "tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme şansı" vermek için çalıştığını belirten Trump, "Ancak bunun yerine öfke, nefret ve iğrenme ifadeleriyle karşılaştım. Bu yüzden yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm çalışmalarımı derhal durdurdum" ifadesini kullandı. Trump, Hamaney için "Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım" açıklamasını yaptı.











