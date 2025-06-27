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ABD Başkanı Trump: Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdık

ABD Başkanı Trump: Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdık

21:2427/06/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Donald Trump Kanada ile ticarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump Kanada ile ticarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada ile ticaret konusundaki tüm görüşmeleri sonlandırdıklarını ifade etti. Trump, 7 gün içinde Kanada'ya ödemeleri gereken tarife oranını ileteceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret konusundaki görüşmeleri sonlandırdıklarını belirterek, 7 gün içinde Kanada'ya ödemeleri gereken tarife oranını ileteceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kanada'nın yıllardır ABD çiftçilerine yüzde 400 gümrük vergisi uyguladığını ve bu ülkeyle ticaret yapmanın
"çok zor"
olduğunu ifade etti.
Trump, Kanada'nın, ABD'li teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayacağını öğrendiklerini belirterek, bunun ülkeye
"doğrudan ve apaçık bir saldırı"
olduğunu savundu.
Kanada'nın belki de ticaret görüşmelerinin yürütüldüğü Avrupa Birliği'ni kopyaladığını öne süren Trump,
"Bu korkunç vergiye dayanarak, Kanada ile ticaret konusundaki tüm görüşmeleri derhal geçerli olmak üzere sonlandırıyoruz. Önümüzdeki 7 günlük sürede Kanada'ya ABD ile iş yapmak için ödeyecekleri tarifeyi bildireceğiz."
ifadelerini kullandı.


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