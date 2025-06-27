Trump: Çin ile ticaret anlaşması imzaladık

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “Herkes bizimle anlaşma yapmak istiyor” dedi.

Trump, “Çin ile bir anlaşma imzaladık. Herkesle anlaşma yapmayacağız. Bazılarına sadece bir mektup gönderip 'Teşekkürler, yüzde 25, 35 ya da 45 tarife ödeyeceksiniz' diyeceğiz. Hindistan ile çok büyük bir anlaşma geliyor. Hindistan pazarını açacağız. Çin anlaşmasıyla da Çin'i açmaya başlıyoruz. Daha önce imkansız görünen şeyler şimdi oluyor. Her ülkeyle ilişkilerimiz çok iyi” diye konuştu.

Tarifeler sayesinde yatırımların arttığını ve yeni fabrikalar kurulacağını ifade eden Trump, çip üreticisi bir firmanın ABD'de 60 milyar dolarlık yatırım yapacağını da duyurdu.

FED'e faiz çıkışı

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı eleştirmeye devam ederek, “Eğer Fed'de faiz oranlarını biraz düşüren biri olsaydı, bu çok yardımcı olurdu. Bu adamla mücadele etmek zorundayız, işini yapmıyor” dedi.











