"(Trump) Gerekirse güç kullanmaktan korkmuyor, ancak Başkan ABD'yi ilk sırada tutabileceğini ve aynı zamanda barışı sağlayabileceğini zaten kanıtladı. Bunlar birbirini dışlayan hedefler değil."

"(Trump) Gerekirse güç kullanmaktan korkmuyor, ancak Başkan ABD'yi ilk sırada tutabileceğini ve aynı zamanda barışı sağlayabileceğini zaten kanıtladı. Bunlar birbirini dışlayan hedefler değil."

"herkes için sürpriz olan bir ateşkesi sağlamayı başardığını"

"herkes için sürpriz olan bir ateşkesi sağlamayı başardığını"

"Şu ana kadar sahip olduğumuz istihbaratın tamamına baktığımızda, İranlılara, İran nükleer tesislerine yapılan bu saldırıların kesinlikle başarılı olduğu sonucuna varıyoruz."

"Şu ana kadar sahip olduğumuz istihbaratın tamamına baktığımızda, İranlılara, İran nükleer tesislerine yapılan bu saldırıların kesinlikle başarılı olduğu sonucuna varıyoruz."

Leavitt, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının etkili olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili,

Leavitt, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının etkili olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili,

ifadesini hatırlatan Leavitt, bu bilginin sadece ABD istihbaratının değil, aynı zamanda İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail istihbaratı ve Birleşmiş Milletler yetkililerince de doğrulandığını vurguladı.

ifadesini hatırlatan Leavitt, bu bilginin sadece ABD istihbaratının değil, aynı zamanda İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail istihbaratı ve Birleşmiş Milletler yetkililerince de doğrulandığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın da bu ziyarete "çok açık" olduğunu belirten Leavitt, ancak bu görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.