Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin İran saldırısının ardından Beyaz Saray'da Başkan Trump'ı ziyaret etmek istediği bilgilerini doğruladı.
Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Trump dünyada barış görmek istiyor"
"Netanyahu Trump'la görüşmek istiyor"
ABD Başkanı Trump'ın da bu ziyarete "çok açık" olduğunu belirten Leavitt, ancak bu görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.
Axios'a konuşan üç İsrailli yetkili, Netanyahu'nun önümüzdeki haftalarda ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini "birlikte bombalamasını kutlamak üzere" Başkan Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelmek istediği bilgisini paylaşmıştı.