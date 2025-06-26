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İsrailli yetkililer: Netanyahu Trump'la İran'ı 'birlikte bombalamasını kutlamak üzere' buluşmak istiyor

İsrailli yetkililer: Netanyahu Trump'la İran'ı 'birlikte bombalamasını kutlamak üzere' buluşmak istiyor

23:0826/06/2025, Perşembe
AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin İran saldırısının ardından Beyaz Saray'da Başkan Trump'ı ziyaret etmek istediği bilgilerini doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin
“yeniden bir çatışmanın içine sürüklenmesini istemediğini”
söyledi.

Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bitmek bilmeyen savaşın içine çekmek istediği iddialarıyla ilgili soruya Leavitt,
"(Trump) ABD'nin tekrar bu çatışmalara sürüklenmesini istemiyor."
şeklinde cevap verdi.
Leavitt,
"(Trump) Gerekirse güç kullanmaktan korkmuyor, ancak Başkan ABD'yi ilk sırada tutabileceğini ve aynı zamanda barışı sağlayabileceğini zaten kanıtladı. Bunlar birbirini dışlayan hedefler değil."
dedi.
ABD Başkanı Donald Trump

"Trump dünyada barış görmek istiyor"

Trump'ın dünyada barış görmek istediğini söyleyen Leavitt, ABD Başkanı'nın,
"herkes için sürpriz olan bir ateşkesi sağlamayı başardığını"
ifade etti.
Leavitt, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının etkili olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili,
"Şu ana kadar sahip olduğumuz istihbaratın tamamına baktığımızda, İranlılara, İran nükleer tesislerine yapılan bu saldırıların kesinlikle başarılı olduğu sonucuna varıyoruz."
diye konuştu.
Saldırıların hedefe ulaşması konusunda Trump'ın,
"Bu tam bir yok oluştu"
ifadesini hatırlatan Leavitt, bu bilginin sadece ABD istihbaratının değil, aynı zamanda İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail istihbaratı ve Birleşmiş Milletler yetkililerince de doğrulandığını vurguladı.

"Netanyahu Trump'la görüşmek istiyor"


Leavitt,
"Başbakan (Netanyahu) Beyaz Saray'a gelip Başkan'la görüşmek ve Washington'a gelmekle ilgilendiğini belirtti."
ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın da bu ziyarete "çok açık" olduğunu belirten Leavitt, ancak bu görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

Axios'a konuşan üç İsrailli yetkili, Netanyahu'nun önümüzdeki haftalarda ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini "birlikte bombalamasını kutlamak üzere" Başkan Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelmek istediği bilgisini paylaşmıştı.



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