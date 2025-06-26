İran’a saldırıyı Hiroşima’ya benzetti

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nin marjında konuşan ABD Başkanı Trump, İsrail ve İran arasında varılan uzlaşının çok iyi gittiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin ikinci gününde ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail-İran ateşkesinin nasıl ilerlediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, varılan mutabakatın başarılı olduğunu ve iki tarafın da bu durumdan kazançlı olduğunu dile getirdi. Ufak bir ihlalin de olduğunu ama İsrail uçaklarının geri gittiğini belirten Trump, ateşkesin harika gittiğini yineledi.





İKİ ÇOCUK GİBİ KAVGA ETTİLER

ABD Başkanı Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili olarak, "Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi" ifadesini kullandı. Trump, iki tarafın bir süre "kavga etmelerine izin vermeyi", ardından onları durdurmanın kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

İran'ın nükleer programı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, İran'ın şu anda yapmak isteyeceği en son şeyin uranyumu zenginleştirmek olduğunu belirtti. Trump, İran'ın nükleer programına izin vermeyeceklerini de yineledi.





İRAN UZUN SÜRE BOMBA YAPAMAZ

Ateşkesin İran için de büyük bir zafer olduğunu, ellerinde petrollerinin olduğunu ve akıllı insanlarının bulunduğunu belirten Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu da kendisiyle gurur duymalı... Ama (İran'ın) bomba falan yapacağı yok uzun süre boyunca" diye konuştu. Trump, nükleer tesislerin yok edilmemiş olması halinde hiç kimsenin ateşkesi kabul etmeyeceğini, İran'ın 7 gün öncesine göre çok geride olduğunu, İran'ın nükleer programının onlarca yıl geriye gittiğini belirtti.





İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI GİBİ BİTİRDİK

ABD Başkanı, açıklamasında, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da atom bombası attığı iki kente atıfla, "Hiroşima ve Nagasaki örneklerini kullanmak istemiyorum ama savaşı durduran şey, bu darbe oldu" dedi. İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi halinde ABD'nin yeniden İran'ı vurup vurmayacağı yönündeki soruya "Elbette" yanıtını veren Trump, "Başarısız olsaydık her şey farklı olurdu" dedi.





PİSLİKLER, GERİ ZEKALILAR

Trump, ABD basınına yansıyan haberlerde ABD'nin İran'a saldırılarının nükleer tesislere büyük bir hasar vermediğinin ifade edilmesine ilişkin olarak da basın kuruluşlarını hedef almayı sürdürdü. ABD Başkanı, "The New York Times (NYT) pisliktir, bunlar kötü insanlar" diye konuştu, CNN'deki gazeteciler için de "geri zekalılar" sözlerini kullandı. Basına yansıyan ve ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) dayandırılan raporda, ABD'nin saldırılarının İran'ın nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğü belirtilmişti. İran'ın nükleer tesislerine dair istihbaratın doğru olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, istihbaratın neticesiz olduğunu savundu. ABD Başkanı, "İstihbarat bilmediğimizi söylüyor. Çok ciddi olabilir. İstihbarat buna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.





HARİTADAN SİLDİK

İsrail'in saldırı, abluka ve işgali altında olan Gazze'ye dair de konuşan ABD Başkanı, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Trump, İran'a yönelik saldırıların Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına da yardımcı olacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da toplantı sırasında söz alarak, ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesisini "haritada dahi bulamadıklarını" belirterek, "Her şey gitmişti. Silinip gitmişti" açıklamasında bulundu.





SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Trump, akşam saatlerinde de bir konışma gerçekleştirdi. Savaşın yeniden başlayabileceğini dile getiren Trump, "Nükleer tesislere harika bir operasyon yaptık, ABD ordusundan başka kimse bunu başaramazdı. İran'ın nükleer programına büyük bir darbe vurduk" dedi. İran'a yönelik enerji ambargosunu zayıflatma sinyali veren Trump, " Bence savaş bitti. İran'ın çok büyük petrol yatakları var bence onlarla uğraşsınlar ama nükleere bulaşmasınlar" diye konuştu. CNN'in soru talebi üzerine, "Evet yalancı CNN'i de dinleyelim" diyen Trump, "Biz istihbarata ve çevre bilgilerine baktığımız zaman ortada bir tehdit kalmadı" sözlerini sarf etti. İran'la önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Trump, "Nükleer silah geliştirmeyeceklerinin teminatını alacağım. Başka bir şeye gerek yok" dedi.



