Trump hakkındaki azil tasarısı reddedildi

Trump hakkında verilen azil tasarısı 79'a karşı 334 oyla reddedildi.
ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'ı vurması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı 79'a karşı 334 oyla reddedildi.
ABD'nin Texas eyaletinin Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green tarafından verilen azil tasarısı oylamaya sunuldu.
ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Başkan Donald Trump'ın görevden azlini isteyen tasarı, 79 ‘evet' oyuna karşılık 344 ‘hayır' oyu ile reddedildi.
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