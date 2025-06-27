Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Gazze'de ateşkes yakın

ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Gazze'de ateşkes yakın

23:4427/06/2025, Cuma
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump Gazze ile ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump Gazze ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump,
"Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum."
yanıtını verdi.
Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullandı.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.



#ABD
#Donald Trump
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?