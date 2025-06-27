ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Gazze'de ateşkes yakın

ABD Başkanı Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump,

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump,

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullandı.

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.