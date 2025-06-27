Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım

"Belki de son darbe olacaktı. Büyük bir yıkım olacaktı ve birçok İranlı ölecekti. Bu, savaşın açık ara en büyük saldırısı olacaktı. Son birkaç gün içinde, yaptırımların kaldırılması ve diğer şeyler üzerinde çalışıyordum, bu da İran'a tam, hızlı ve eksiksiz bir toparlanma için çok daha iyi bir şans verecekti. Yaptırımlar can yakıyor. Ama hayır, bunun yerine öfke, nefret ve tiksinti içeren bir ifadeyle karşılık alıyorum ve hemen yaptırım kaldırma çalışmalarını ve diğerlerini durdurdum"