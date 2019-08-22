Dünya İranda kadınlara düğmesiz kıyafet artık yasak
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İran’da kadınlara düğmesiz kıyafet artık yasak

İran'da kadınların kılık kıyafetlerine yeni şart getirildi. İran Kadın ve Erkek Terzileri Birliği Başkanı Habib Tahmasbi, "Bu tür tunik ve pardösülerin üretimi, İslam toplumunun yapısıyla uyuşmuyor. Hiçbir işletmeye bunları üretme izni vermiyoruz "Eğer bu ürünlerin üretildiğini tespit edersek ilgili iş yerleri mühürlenecektir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran kadınları.
İran kadınları.

İran'da "zorunlu başörtüsü ve giyim yasaları" çerçevesinde düğmesiz tunik, pardösü türü kıyafetlerin üretiminin yasaklandığı belirtildi.

  • İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre, İran Kadın ve Erkek Terzileri Birliği Başkanı Habib Tahmasbi, ülkede düğmesiz dış giyim ürünlerinin yasaklandığını söyledi.

Erkek kıyafetleriyle ilgili hiçbir kısıtlamanın olmadığını aktaran Tahmasbi, esnafı denetleyen polis biriminin talimatı üzerine her türlü kadın dış giyim modelinin düğmesiz olarak üretilmesinin yasaklandığını aktardı.

Tahmasbi, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu tür tunik veya pardösülerin üretimi, İslam toplumunun yapısıyla uyuşmuyor. Hiçbir işletmeye bunları üretme izni vermiyoruz. Eğer bu tür ürünlerin üretildiğini tespit edersek ilgili iş yerleri mühürlenecektir."

"Tasarımcılarımız Türkiye'deki tasarımcılar seviyesinde değil"

Öte yandan İran'daki tekstil sektörünün henüz istenilen seviyede olmadığına dikkati çeken Tahmasbi, "Tasarımcılarımızın Türkiye'deki tasarımcılar seviyesinde olmadığını itiraf etmeliyiz. Bu alanda gerideyiz. Eğer üretim için gerekli olan birinci kalem ürünlerin teminiyle ilgili sorun çözülürse, ilerleyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ülkede zorunlu başörtüsüne karşı eylemler son birkaç ayda artarken, güvenlik güçleri de bu yasalara uymayan kadınlara yönelik tavrını sertleştirdi.

Başkent Tahran'daki bir parkta geçen ay kadınların güvenlik güçleri tarafından zorla polis arabasına bindirilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüşmüş, güvenlik güçlerinin kadınlara yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

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