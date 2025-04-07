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İşgalci İsrail Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

11:197/04/2025, Pazartesi
AA
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İşgalci İsrail'in militanları Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.
İşgalci İsrail'in militanları Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine baskın düzenleyerek, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus, Ramallah, Kalkiliya ve Doğu Kudüs kentlerine bağlı birçok belde ve Filistin Mülteci Kamplarına baskın düzenledi.


Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Ramallah kentindeki el-Celezon ve Kalkiliya kenti başta olmak üzere Batı Şeria kent ve beldelerinde onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.



Tanıklar, baskınlar sırasında evlerde arama yapan İsrail askerlerinin, kasıtlı bir şekilde ev eşyalarını tahrip ettiği ve çok sayıda Filistinliyi de soruşturmadan geçirdiğini aktardı.


Kalkilya kentine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da en az 7 Filistinliyi gözaltına aldı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 169'u çocuk 944 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.




#batı şeria
#Filistin
#israil

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