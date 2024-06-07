İspanya da soykırım davasına katılıyor

İspanya, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına katılacağını duyurdu. İspanya, yakın zamanda Şili ve Meksika'nın da katıldığı davaya müdahil olan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke olacak. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün yaptığı açıklamada, İspanya'nın Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılacağını söyledi. Albares, Madrid'de yaptığı açıklamada “Bu kararı Gazze'de devam eden askeri operasyon nedeniyle alıyoruz. Gazze'ye ve Orta Doğu'ya barışın geri dönmesini istiyoruz ve bunun gerçekleşmesi için hepimiz mahkemeyi desteklemeliyiz” dedi. İspanya, Şili ve Meksika'nın da katıldığı davaya katılan ilk Avrupa ülkesi oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanına karşı net bir tutum takınmıştı. İspanya, Norveç ve İrlanda ile birlikte 28 Mayıs günü Filistin devletini resmen tanımıştı.