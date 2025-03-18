İspanya Dışişleri Bakanı Albares: 'İsrail'e ambargo uygulanmalı'

Albares, İspanyol radyosu Onda Cero'ya verdiği demeçte, İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla ilgili "Ayrım gözetmeksizin sivil halkı da vuran bu yeni şiddet dalgasından ve bu yeni bombalamalardan üzüntü duymalı ve reddetmeliyiz." açıklamasında bulundu. "İspanya'nın İsrail'in sadece Gazze'ye yönelik saldırılarını değil, burada yaptığı elektrik kesintilerini ve insani yardımların girişlerini engellenmesini de kınadığını, çünkü bunların uluslararası insani hukuka karşı olduğunu" ifade eden Albares, barışa giden yolun bu olmadığını vurguladı

İspanyol bakan, "Filistinliler ve İsrailliler için barışın yolu bu değil. Orta Doğu'daki herhangi bir halkın güvenliğini garanti altına almanın ve onlara istikrar sağlamanın yolu da bu değil. İspanya uzun zamandır olduğu gibi şimdi de bu ateşkesin sürdürülmesini, kalıcı hale getirilmesini, kitlesel insani yardım akışına izin verilmesini ve Gazze'nin yeniden inşasını savunuyor." ifadelerini kullandı.

Albares ayrıca "Gazze'yi de kapsayan bir Filistin devletinin olduğu, İsrail devleti ile karşılıklı refahı, güvenliği ve birlikte yaşamı garanti eden iki devletli çözüm için haziran ayında planlanan Birleşmiş Milletler Konferansına doğru ilerlenmesi" çağrısı yaptı.

Podemos'dan İsrail'e hemen gerçek silah ambargosu çağrısı