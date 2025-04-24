İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusunun esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesine hangi noktalarda teslim ettiğine veya sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Filistinli Esirler Cemiyeti 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları kapsamında Gazze Şeridi'nden binlerce Filistinliyi alıkoyduğunu belirtmişti.

Açıklamada, alıkonulan kişilerin "son derece ağır ve dehşet verici koşullarda tutuldukları ve böylece kendilerine mümkün olan en büyük zararı vermeyi amaçladığı" ifade edilmişti.