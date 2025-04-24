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İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı

12:4724/04/2025, Perşembe
AA
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2'si kadın 12 kişiyi Gazze Şeridi'ne ulaştırdı.
2'si kadın 12 kişiyi Gazze Şeridi'ne ulaştırdı.

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait bir otobüs, 2'si kadın 12 kişiyi Gazze Şeridi'ne ulaştırdı.

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 12 esirin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği bildirildi.


İsrail ordusunun esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesine hangi noktalarda teslim ettiğine veya sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.


İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı başlattığı soykırımdan bu yana alıkoyduğu Gazzelilerden bazılarını zaman zaman serbest bırakıyor.


Filistinli Esirler Cemiyeti 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları kapsamında Gazze Şeridi'nden binlerce Filistinliyi alıkoyduğunu belirtmişti.


Açıklamada, alıkonulan kişilerin "son derece ağır ve dehşet verici koşullarda tutuldukları ve böylece kendilerine mümkün olan en büyük zararı vermeyi amaçladığı" ifade edilmişti.



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