Gazze açlıktan ölüyor: Bin 500 tır kapıda

7 Ekim’den bu yana İsrail’in insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazze’de insani krizi yaşanıyor. İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatarak insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaşması engellenirken Mısır’ın El Ariş kenti ile Gazze sınırındaki Refah Kapısı arasında bekleyen insani yardım TIR’larının sayısı 1500'ü geçmiş durumda. Yardımların içerisinde un, su, konserve, barınma ve hijyen malzemeleri bulunuyor. Ancak TIR’lar, İsrail’in insanlığa sığmayan politik tavrı nedeniyle haftalardır yerinden kıpırdamıyor.





KİLOMETRELERCE KUYRUK VAR

19 Ocak itibarıyla ilan edilen ateşkesin ardından bölgeye TIR’ların giriş yaptığını hatırlatan Türk Kızılayı Mısır Ekibi Başkanı Ahmet İşler, yaklaşık 45 gün boyunca yardım TIR’larının Gazze’ye giriş yaptığını ancak İsrail’in anlaşmayı bozduğunu ve 2 Mart itibarıyla kapıları tamamen kapattığını söyledi. Şu an bölgeye giriş yapmayı bekleyen en az 1500 TIR olduğunu anlatan İşler, “El-Ariş ile Refah arasındaki 45-50 kilometrelik hatta yayılan TIR'lar sadece Türk Kızılayı’na ait değil. Bölgede çeşitli uluslararası yardım kuruluşlarının da yüzlerce TIR’ı bekliyor. Yardımların bir kısmı El-Ariş’teki lojistik merkezinde, bir kısmı da Refah Sınır Kapısı çevresinde bekliyor. Ayrıca depolarda da çok fazla yardım malzemesi var. Hepsi Gazze’ye gönderilmek için hazır ama İsrail’in engellemeleri sebebiyle bölgeye gönderilemiyor” diye konuştu.





İÇERİDEKİ STOKLAR ERİDİ

Gazzelilerin ateşkes döneminde bölgeye giren ve yardım kuruluşlarının stokladığı yiyecek ve hijyen malzemeleriyle ayakta kalabildiğini anlatan İşler, “Gazzeliler 19 Ocak tarihinden bu yana içeri gönderilen insani yardım malzemeleri ve Gazzeli tüccarların içeriye sokmuş olduğu ticari malzemelerle şu an geçimlerini sağlıyorlar. Bu malzeme stoku yenilenmiyor. Birçok yiyecek tükenmişken kalanlar da kısa bir süre sonra bitecek. Fırınlar kapanmaya başladı. İnsanlar bazen bir dilim ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiyor. Gıda krizi felaket seviyesinde.

Bölgeye akaryakıt girişi de olmadığı için fırınların yanı sıra hastaneler de çalışamaz halde” şeklinde konuştu. İşler, İsrail’in açtığı koridorlarla Gazze’nin kuzey ve güneyini ayırarak insani dramı derinleştirdiğini ve iletişimi kestiğini belirtti.





Kızılay’ın Ramazan boyunca günlük 30 bin öğün yemek ve çeşitli yardımlar sağladığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu vurgulayan İşler, sınır kapılarının açılması için dünya kamuoyuna acil çağrıda bulundu.





EN SON 16. İYİLİK GEMİSİ GİTMİŞTİ

Türkiye’nin AFAD, Türk Kızılayı ve diğer derneklerin iş birliğinde bölgeye sürekli yardım yolladığını hatırlatan İşler, “En son bölgeye ulaşan 16'ncı İyilik Gemisi’yle birlikte 100 bin tona yakın insani yardım malzemesi gönderdik. Gıdadan, hijyen malzemesine, çadırdan konteynere pek çok destek bölgede Gazzelilere ulaşmayı bekliyor” vurgusu yaptı. İşler, “Kızılay olarak da Ramazan ayı boyunca günlük 30 bin öğün yemek desteğinin yanı sıra bölgede gıda kolisi dağıtımı da yapıldı. Yetimler Günü için yine Gazze’de iftar programı da düzenlemiştik” diyerek Kızılay’ın bölgedeki son faaliyetlerine ilişkin bilgiler de verdi.



