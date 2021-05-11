Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail Gazzeye savaş uçaklarıyla saldırdı Şehit sayısı 24e yükseldi
ORTADOĞU

İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şehit sayısının 24'e, yaralı sayısının ise 103'e yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
İsrail Gazzeye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24e yükseldi
Foto/arşiv

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.
İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.

İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
OYNAT 00:19
İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.
İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
OYNAT 00:36
Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
OYNAT 00:27
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Gazze'den roketler atılmaya devam ediyor: İsrail 'Demir Kubbe'yi devreye soktu
OYNAT 00:37
Gazze'den roketler atılmaya devam ediyor: İsrail 'Demir Kubbe'yi devreye soktu
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldığı bildirildi. Roket sirenlerinin çalınması ile devreye giren 'Demir Kubbe' Hava Savunma Sistemi, atılan roketleri havada imha etti.


Abone Ol Google News
Saldırının boyutugün ağarınca ortaya çıktı

Saldırının boyutu
gün ağarınca ortaya çıktı

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.
Şehit sayısı24e yükseldi

Şehit sayısı
24'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
Dursun artık<br>katliam şimdi!

Dursun artık
katliam şimdi!

​Venezuela ve Meksika İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
İsrail'e karşı<br>Türkiye tek yürek

İsrail'e karşı
Türkiye tek yürek

​Çok sayıda ilde binlerce kişi sokağa indi.
Bir doz bile ziyan olmasın

Bir doz bile ziyan olmasın

​BioNTech aşısı için hastaneler arası insan transferi.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
New York Post algılarla oynuyor

New York Post algılarla oynuyor

İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap liderlere görüştü.

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

​Fransa'da askerden hükumete üçüncü muhtıra.
Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e sert tepki.
Bunun adı riyakarlıktır

Bunun adı riyakarlıktır

​Erdoğan için imza atarken CHP'ye çalışmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.