İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

OYNAT 00:36 Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz 2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:27 Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

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