İsrail hapishanelerinde 40 yıl kalan Filistinli mahkumun tahliyesi Filistin'de sevinçle karşılandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, konuya ilişkin açıklamasında, "Mücadeleci Yunus, Filistin halkımızın ve dünyanın özgür insanlarının kararlılığının sembolüdür." dedi.

Tutuklular dosyasının öncelikleri olduğunu belirten Abbas, "Onları işgalci İsrail'in gözaltı merkezlerinden kurtarmak için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Yunus'u serbest bırakılmasından dolayı kutladı.

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İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşacağını söyleyen Iştiyye, uluslararası insan hakları örgütlerini, başta kadın, çocuk ve hastalar olmak üzere tüm tutukluların serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi ise yazılı açıklamasında Yunus'un "haksızlığı, zulmü ve ırkçılığı reddetmeye kararlı dünyanın tüm özgür insanlarının sembolü" olduğunu ifade etti.

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Filistin Ulusal Girişim Hareketinden yapılan açıklamada da Yunus'un serbest bırakılmasıyla Filistin'e sevinç ve mutluluğun hakim olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 67 yaşındaki Yunus'un 40 yıl boyunca bir hapishaneden diğerine taşınarak somutlaştırdığı efsanevi sebattan övgüyle söz edildi.

AA

"Başkaldırı, sebat ve sabrın en güzel örneğini gösterdi"

Hamas, Yunus'u tebrik ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlam iradesiyle siyonist gardiyanı yendi. Yunus tutuklandığı süre boyunca başkaldırı, sebat ve sabrın en güzel örneğini gösterdi."

AA

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının Yunus'un özgürlüğünden duyduğu sevincin tüm tutsakların serbest bırakılacağı umudunu somutlaştırdığı belirtildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de, "Yunus'un kurtuluşu, Filistin bayraklarının, direniş ve birlik sloganlarının dalgalandığı ulusal bir güne dönüşmeli." açıklamasında bulundu.

AA

40 yıl sonra serbest kaldı

Ömrünün 40 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Kerim Yunus, bu sabah tahliye edilmişti.

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Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre Yunus, İsrail tarafından, o dönem yasaklı olan "Fetih hareketine üye olduğu", "silah bulundurduğu" ve "bir İsrail askerini öldürdüğü" iddiasıyla 6 Ocak 1983'te 27 yaşındayken gözaltına alınmıştı.

Yunus hakkında önce idam cezası veren İsrail mahkemesi, bir ay sonra bu kararını müebbet hapse (40 yıl) çevirmişti.