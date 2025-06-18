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İsrail İran'da birçok bölgeye saldırılar başlattı: Tahran'da şiddetli patlamalar

İsrail İran'da birçok bölgeye saldırılar başlattı: Tahran'da şiddetli patlamalar

08:1618/06/2025, Çarşamba
DHA
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Tahran'ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.
Tahran'ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran dahil birçok bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ile birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi. Tahran'ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

SALDIRILAR 6'INCI GÜNÜDE

İsrail'in bu gece İran hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran'ın kuzeydoğusundaki tepelerde ile bir petrol rafinerisinde büyük patlamalar yaşandığı ve ardından yangın çıktığı bildirildi.





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