İsrail İran'da birçok bölgeye saldırılar başlattı: Tahran'da şiddetli patlamalar

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ile birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi. Tahran'ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.