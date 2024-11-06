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İsrail Lübnan'da Baalbek bölgesini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İsrail Lübnan'da Baalbek bölgesini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

23:226/11/2024, Çarşamba
G: 7/11/2024, Perşembe
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan habere göre, İsrail'in, Baalbek bölgesine düzenlediği 30'u aşkın saldırı sonucu 50 sivil hayatını kaybetti, 63'ü yaralandı.

İsrail'in Baalbek bölgesine düzenlediği 30'u aşkın saldırı sonucu 50'den fazla sivil hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.


Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kenti ve köylerine 30'u aşkın saldırı düzenledi.


Saldırıda aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı.


Haberde, Baalbek ve Bekaa'nın pek çok bölgesine düzenlenen saldırılarda savunmasız sivillere yönelik katliamlar yapıldığı kaydedildi.


Saldırılardan birinde Baalbek kentindeki Şeykan mahallesinde bulunan ve yoksul ailelerin yaşadığı eski bir evin hedef alındığı ve sadece bu saldırıda 10 kişinin öldüğü; 9 kişinin yaraladığı bilgisi paylaşıldı.


Saldırı nedeniyle kayıpların olduğu ifade edildi.


Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ifade etmişti.


İsrail ordusunun Baalbek ilçesine saldırıları yedinci gününde devam ediyor.


Baalbek'i Hizbullah'ın insan kaynağı olarak nitelendiren Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah'ın burada geniş bir etkiye ve halk tabanına sahip olduğunu belirtiyor.


Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.



#Lübnan
#İsrail
#Baelbek

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