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Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine saldırılarında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine saldırılarında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti

07:372/11/2024, Cumartesi
AA
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Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetti. Lübnanlı yetkililer, daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail'in saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek kentini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in saldırılarında Baalbek'te 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Baalbek'in el-Alak beldesindeki evi hedef alan saldırısında 4 kişiden oluşan ailenin tümünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Lübnanlı yetkililer, daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail'in saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

Gazze'de acı dolu gece: İsrail saldırıda 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ebu Khadra ve Saydem ailelerine ait iki eve düzenlenen saldırı, kampta büyük bir trajediye neden olurken, yaşamını yitirenler arasında yalnızca bir aylık olan Tamer bebeğin de olması acıyı derinleştirdi. Filistinli yaralılar ve kaybettikleri yakınlarının naaşları, Aksa Şehitleri Hastanesi ve Avde Hastanesi morglarına taşındı. Saldırıda yaralananlar arasında çocuklar ve yaşlılar da bulunurken, kampa gelen ambulanslar can kayıplarının ve yaralıların taşınmasında durmaksızın görev yaptı. Yakınlarını kaybeden Filistinli ailelerin yaşadığı derin üzüntü, Nuseyrat Kampı'nın her köşesine yansıdı. Olayı görüntüleyen yerel kameraman Anas Zeyad Fteha'nın çektiği görüntülerde, ambulanslara taşınan yaralılar ve yas tutan aileler acı bir tabloyu gözler önüne serdi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 897 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 897 kişi öldü, 13 bin 150 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göçtüğünü açıkladı.

#Baalbek
#Lübnan
#İsrail

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