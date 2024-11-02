Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine saldırılarında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ebu Khadra ve Saydem ailelerine ait iki eve düzenlenen saldırı, kampta büyük bir trajediye neden olurken, yaşamını yitirenler arasında yalnızca bir aylık olan Tamer bebeğin de olması acıyı derinleştirdi. Filistinli yaralılar ve kaybettikleri yakınlarının naaşları, Aksa Şehitleri Hastanesi ve Avde Hastanesi morglarına taşındı. Saldırıda yaralananlar arasında çocuklar ve yaşlılar da bulunurken, kampa gelen ambulanslar can kayıplarının ve yaralıların taşınmasında durmaksızın görev yaptı. Yakınlarını kaybeden Filistinli ailelerin yaşadığı derin üzüntü, Nuseyrat Kampı'nın her köşesine yansıdı. Olayı görüntüleyen yerel kameraman Anas Zeyad Fteha'nın çektiği görüntülerde, ambulanslara taşınan yaralılar ve yas tutan aileler acı bir tabloyu gözler önüne serdi.