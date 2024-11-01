Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

15:291/11/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail'in saldırıları devam ediyor.
İşgalci İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir ev, iki araca ve Filistinlilerin toplandığı bir noktaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 1'i çocuk, 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölen ve yaralılar, El-Avde Hastanesine nakledildi.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne yapılan saldırıda ise 2 kişi öldü, yaşamını yitirenlerin naaşları El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki sivil aracı hedef alan bombardımanı sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Gazze'de acı dolu gece: İsrail saldırıda 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ebu Khadra ve Saydem ailelerine ait iki eve düzenlenen saldırı, kampta büyük bir trajediye neden olurken, yaşamını yitirenler arasında yalnızca bir aylık olan Tamer bebeğin de olması acıyı derinleştirdi. Filistinli yaralılar ve kaybettikleri yakınlarının naaşları, Aksa Şehitleri Hastanesi ve Avde Hastanesi morglarına taşındı. Saldırıda yaralananlar arasında çocuklar ve yaşlılar da bulunurken, kampa gelen ambulanslar can kayıplarının ve yaralıların taşınmasında durmaksızın görev yaptı. Yakınlarını kaybeden Filistinli ailelerin yaşadığı derin üzüntü, Nuseyrat Kampı'nın her köşesine yansıdı. Olayı görüntüleyen yerel kameraman Anas Zeyad Fteha'nın çektiği görüntülerde, ambulanslara taşınan yaralılar ve yas tutan aileler acı bir tabloyu gözler önüne serdi.


#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA SON DAKİKA 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa kimlere verilecek? İşte, Bağkur 7200 gün...