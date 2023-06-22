İsrail ordusu Nablus'ta Filistinli tutuklunun ailesine ait evi kullanılamaz hale getirdi

Quds net haber sitesi, Twitter hesabından, evleri yıkılan Kemal el-Curi'nin annesinin "Kemal ve Muhammed feda olsun, üzülmedik, kılımıza dahi dokunmadı. O ikisi inşallah çıkacaklardır. Şerefli isimlerimiz var, başımızı dik tuttular. Her şey yerine gelir ev de tekrar yapılır. Her şeye hamdolsun. Kurtuluş yakındır. Ümidimiz Allah'tandır" ifadelerinin yer aldığı görüntüleri yayımladı.