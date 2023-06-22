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İsrail ordusu Nablus'ta Filistinli tutuklunun ailesine ait evi kullanılamaz hale getirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Tel Mahallesi'nde Filistinli tutuklu Kemal el-Curi'nin ailesine ait evin duvarlarını patlayıcılarla yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

08:53 . 22/06/2023 Perşembe
AA
İsrail askerleri, evin yıkılmasına taş atarak engel olmaya çalışan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

İsrail askerleri, evin yıkılmasına taş atarak engel olmaya çalışan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Onlarca askeri araç eşliğinde bölgeye baskın yapan teknik ekip bir binanın ikinci katındaki evin duvarlarını patlayıcılarla yıktı.


İsrail askerleri, evin yıkılmasına taş atarak engel olmaya çalışan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Filistin Kızılay Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin çıkan olaylarda yaralanan 201 kişiyi tedavi ettiği belirtildi.


Quds net haber sitesi, Twitter hesabından, evleri yıkılan Kemal el-Curi'nin annesinin "Kemal ve Muhammed feda olsun, üzülmedik, kılımıza dahi dokunmadı. O ikisi inşallah çıkacaklardır. Şerefli isimlerimiz var, başımızı dik tuttular. Her şey yerine gelir ev de tekrar yapılır. Her şeye hamdolsun. Kurtuluş yakındır. Ümidimiz Allah'tandır" ifadelerinin yer aldığı görüntüleri yayımladı.

Filistinli tutuklu Kemal el-Curi, Nablus'ta 11 Ekim 2022'de düzenlediği silahlı saldırıda İsrailli bir askerin ölümüne neden olmuştu.


İsrail yönetimi, silahlı operasyonlarda bulunan Filistinlilerin ailelerini de evlerini yıkarak cezalandırma yoluna gidiyor.


#Filistin
#Kemal el-Curi
#Nablus
19 dakika önce
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