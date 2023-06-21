Fanatik Yahudiler Ramallah'ta Filistinlilerin ev ve arabalarını ateşe verdi

İşgalci İsrail güçleri önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 3 Filistinliyi öldürdü, 31 Filistinliyi yaraladı. Olay anını çekmek isteyen Filistinli gazetecilere ise ateş açıldı.

İşgalci güçler ve fanatik Yahudiler, bu kez de Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ramallah şehrinde Filistinlilerin ev ve arabalarını ateşe verdi. Kentin dumanlar içindeki hali, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.