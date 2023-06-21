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Dünya

Fanatik Yahudiler Ramallah'ta Filistinlilerin ev ve arabalarını ateşe verdi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçler ve fanatik Yahudiler, Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ramallah şehrinde bu kez de Filistinlilerin ev ve arabalarını ateşe verdi. Kentin dumanlar içindeki hali, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

16:56 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fanatik Yahudiler Filistin'de terör estirmeye devam ediyor.

Fanatik Yahudiler Filistin'de terör estirmeye devam ediyor.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında terör estirmeye devam ediyor.

İşgalci İsrail güçleri önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 3 Filistinliyi öldürdü, 31 Filistinliyi yaraladı. Olay anını çekmek isteyen Filistinli gazetecilere ise ateş açıldı.



Ev ve arabaları ateşe verdiler

İşgalci güçler ve fanatik Yahudiler, bu kez de Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ramallah şehrinde Filistinlilerin ev ve arabalarını ateşe verdi. Kentin dumanlar içindeki hali, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.



#İsrail
#Filistin
#Ramallah
1 saat önce
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