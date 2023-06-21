İşgalci İsrail’den 'saldırı' bahanesiyle Batı Şeria'da 1000 konut yapma kararı

Batı Şeria
İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimi Eli’de düzenlenen silahlı saldırıyı gerekçe göstererek, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen bu yerleşimde 1000 ek konut yapma kararı aldı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
İsrail saldırıları ve yasa dışı yerleşimleri gerilimi tırmandırıyor
İsrail yönetiminin yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası kararı, İsrail ordusunun baskın ve saldırılarının son dönemde çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması ve bölgede gerilimi tırmandırmasının ardından geldi.
Cenin’deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Ancak İsrail yönetimi, son dönemde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası arenadaki tepkilere rağmen yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına devam ediyor. Bu kapsamda Netanyahu hükümeti, yakın zamanda, Batı Şeria'da 4 bin yeni yerleşim yeri kurma planladıklarını duyurmuştu.