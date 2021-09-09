Dünya İsrail serseme döndü Filistinli altı mahkum işgalci güce meydan okumaya devam ediyor
ORTADOĞU

İsrail serseme döndü: Filistinli altı mahkum işgalci güce meydan okumaya devam ediyor

İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarını 7/24 ağır baskı ve gözetim altında tutan İsrail’in, üzerinden 72 saat geçmesine rağmen firari 6 Filistinliyi yakalayamaması konuşuluyor. Ülkenin en güvenlikli hapishanesinden kaçan Filistinli mahkûmlar, şimdi de işgalci gücün tüm güvenlik birimlerini seferber etmesine meydan okuyor. Serseme dönen İsrail, çareyi bir kez daha sivillere yönelik baskın, tehdit ve şantajda buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail serseme döndü: Filistinli altı mahkum işgalci güce meydan okumaya devam ediyor, Hapisten kaçan 6 Filistinli bulundu mu?
İsrail, ülkenin en yüksek güvenlikli hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli için seferberlik başlatsa da sonuç alamıyor.

YASİR ERKUŞ

Ülkenin en yüksek güvenlikli hapishanelerinden birisi olan Gilboa’dan 6 Filistinli mahkûmun kaçmasıyla karizması çizilen İsrail güvenlik güçleri, firarileri bulmak için elindeki tüm imkânlarla seferber oldu. Aradan geçen 72 saate rağmen henüz firari Filistinlilere ilişkin bir ize dahi ulaşamayan işgalci güç sersemlemiş durumda. Elindeki tüm askerî güce ve istihbarat ağına rağmen, başlattığı geniş çaplı operasyondan sonuç alamayan İsrail güvenlik birimleri, kaçan mahkûmların akrabalarından 5 kişi ile hapishane civarındaki Naoura köyünden 3 genci, olayla bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözü dönmüş güvenlik güçlerinin, halihazırda cezaevinde bulunan tutuklulara karşı şiddet ve işkence uygulamasından endişe ediliyor.

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TÜM GÜCÜNÜ SEFERBER ETTİ

  • İşgal devleti İsrail, pazartesi günü yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden firar eden 6 Filistinliyi bulmak için tüm gücünü seferber etti. İsrail polisi, iç güvenlik servisi Şin Bet, Özel Kuvvetler, ordu ve sınır polisinin katıldığı operasyon kapsamında ülke genelinde yaklaşık 200 barikat kuruldu, 730 araç devriye geziyor. Aramalarda insansız hava araçları, ileri teknoloji izleme sistemleri ve sensörler kullanılıyor. İsrail basınına göre böyle kapsamlı bir operasyon uzun süre sonra ilk defa düzenlendi.

İNTİKAM AMAÇLI TUTUKLAMA DALGASI

İşgalci güç, firarileri bulmak için yoğun çalışmalar yürütürken, bir yandan da intikam amaçlı gözaltı dalgası başlattı. Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Ya’bad ve Arraba beldelerine baskın düzenleyen İsrail polisi, mahkûmların akrabalarından 5 kişiyi tutukladı. Daha önce de hapishane yakınındaki Naoura köyünden 3 genç, olayla bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle tutuklanmıştı. Firarın gerçekleştiği 6 Eylül’den bu yana Cenin kenti başta olmak üzere Batı Şeria’nın farklı bölgelerine baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin, ev ve iş yerlerine ait tüm güvenlik kamerası kayıtlarına el koyduğu belirtiliyor. Mahkûmlardan bazılarının ise hapishaneden uzaklığı 20 kilometreden fazla olmayan Ürdün’e geçmeleri ihtimali üzerinde duruluyor.

İSLAMİ CİHAD UYARDI

  • Firari mahkûmlardan 5’inin mensubu olduğu İslami Cihad Hareketi’nden İsrail’e uyarı geldi. Hareketin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, hapishanelerdeki Filistinlilere zarar vermemesi ve intikam almaması konusunda İsrail’i ikaz etti. “İsrail’in tutsaklara yönelik saldırganlığını devam ettirmesine izin vermeyeceğiz ve esir kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerine yer verilen açıklamada, firari mahkûmlarla alakalı da “Onları korumakta ve savunmakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz” denildi. Öte yandan İslami Cihad savaşçıları, firarın ardından tansiyonun yükseldiği Cenin Mülteci Kampı'na girmeleri halinde, İsrail güçleriyle savaşacaklarını söyleyerek, işgalciye uzak durma uyarısında bulundu.
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