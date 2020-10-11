İsrail’de Netanyahu protestosu: Geleceğimizi mahveden başbakan istemiyoruz

İsrail'de çeşitli suçlar nedeniyle davaları süren Başbakan Binyamin Netanyahu yeniden protesto edildi. Sokaklara akın eden on binlerce gösteri Netanyahu'nun görevi bırakması çağrısında bulundu.
SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER
Protestocular, Netanyahu’nun Kudüs’teki resmi ikametgahının dışında ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan meydanlarda toplandı.Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan eylemciler, ‘pembe ve siyah’ bayraklar taşıdı, Netanyahu’yu istifaya çağırdı.
GELECEĞİMİZİ MAHVEDİYORSUN
Protestocular, "Bibi, geleceğimi mahvediyorsun" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, Tel Aviv ve Kudüs'te protestocularla çatışmalar yaşandığını açıkladı. Netanyahu dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve bir dizi skandaldaki rolü nedeniyle rüşvet kabul etmekten yargılanıyor ve eylemciler son dört aydır istifa etmesini talep eden haftalık protestolar düzenliyor.