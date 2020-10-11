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Dünya İsrailde Netanyahu protestosu Geleceğimizi mahveden başbakan istemiyoruz
ORTADOĞU

İsrail’de Netanyahu protestosu: Geleceğimizi mahveden başbakan istemiyoruz

İsrail'de on binlerce kişi Başbakan Netanyahu karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, "Bibi, geleceğimi mahvediyorsun" yazılı pankartlar taşıdı. Netanyahu dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve bir dizi skandaldaki rolü nedeniyle rüşvet kabul etmekten yargılanıyor ve eylemciler son dört aydır istifa etmesini talep eden haftalık protestolar düzenliyor.

Haber Merkezi DHA
Protestocular İsrail'in çeşitli yerlerinde gösteri düzenledi.
Protestocular İsrail'in çeşitli yerlerinde gösteri düzenledi.

İsrail'de çeşitli suçlar nedeniyle davaları süren Başbakan Binyamin Netanyahu yeniden protesto edildi. Sokaklara akın eden on binlerce gösteri Netanyahu'nun görevi bırakması çağrısında bulundu.

AA

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Protestocular, Netanyahu’nun Kudüs’teki resmi ikametgahının dışında ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan meydanlarda toplandı.Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan eylemciler, ‘pembe ve siyah’ bayraklar taşıdı, Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

AA

GELECEĞİMİZİ MAHVEDİYORSUN

Protestocular, "Bibi, geleceğimi mahvediyorsun" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, Tel Aviv ve Kudüs'te protestocularla çatışmalar yaşandığını açıkladı. Netanyahu dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve bir dizi skandaldaki rolü nedeniyle rüşvet kabul etmekten yargılanıyor ve eylemciler son dört aydır istifa etmesini talep eden haftalık protestolar düzenliyor.

AA

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