İsrail’de Netanyahu protestosu: Geleceğimizi mahveden başbakan istemiyoruz

Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı: