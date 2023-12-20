İsrail'den hastane müdürüne işkence: İnsan hakları örgütlerine soruşturma çağrısı

"İsrail sağlık sistemini yok ediyor"
"Tuğgeneral rütbesi tüm dünyada bilinen ve kullanılan bir rütbedir"
"Baskı ve işkence altında konuşturdular"
"İnsan hakları örgütlerine soruşturma çağrısı"
Ne olmuştu?
Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık'ta İsrail güçlerinin sağlık ekipleri ve yerinden edilmiş Filistinlilere köpekleri saldırttığını, bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş de İsrail güçlerinin, kuşatıp hedef aldığı hastanede savaş suçu işlediğini vurgulamıştı.
Berş, İsrail güçlerinin sağlık çalışanlarını canlı kalkan olarak kullandığını belirtmişti.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Kahlut'un sorgu altında, "Hamas'ın hastaneyi kontrolü altındaki askeri tesise çevirdiğini, 2010 yılında yarbay rütbesiyle Hamas'a katıldığını ve hastanede Kassam Tugayları'na bağlı askeri personelin görev yaptığını" söylediği dikkati çekiyordu.