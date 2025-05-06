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İsrailli bakandan canice açıklama: Filistinlileri "açlığa mahkum ederek öldürme" çağrısı yaptı

İsrailli bakandan canice açıklama: Filistinlileri "açlığa mahkum ederek öldürme" çağrısı yaptı

10:556/05/2025, Salı
AA
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İsrail'in 64 gündür yardım girişini engellediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlıktan ölebilir.
İsrail'in 64 gündür yardım girişini engellediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlıktan ölebilir.

Katil devlet İsrail'in Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin açlığa mahkum edilerek öldürülmesi gerektiğini söyledi. Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve gıda depolarının bombalanması gerektiğini öne söyleyerek skandal bir açıklamaya imza atan Eliyahu, "Açlıktan ölmeleri gerekiyor. Eğer hayatlarından endişe eden siviller varsa göç planını uygulamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, skandal bir çağrıya imza attı.


İsrail’de yayın yapan Kanal 7 televizyonuna konuşan Bakan Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve gıda depolarının bombalanması gerektiğini öne sürdü.


Gazze'ye insani yardım ambargosunun devam etmesi gerektiğini savunan Eliyahu, insani yardım girmesi halinde "düşmanı zayıflatmak yerine", İsrailli esirler ile askerlere zarar vermiş olacaklarını ileri sürdü.


"AÇLIKTAN ÖLSÜNLER"

Filistinli sivilleri kastederek "Onlar için şartlar zorlaştığı anda Hamas için de zorlaşacaktır." diyen Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki gıda ve yakıt depolarının bombalanmasında bir sorun görmediğini belirtti.


Bakan Eliyahu, "Açlıktan ölmeleri gerekiyor. Eğer hayatlarından endişe eden siviller varsa göç planını uygulamalı." ifadelerini kullandı.




"GAZZE'DE TAM ABLUKA SÜRÜYOR"

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini durdurduğu Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ederken, un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle uzun süredir fırınlar üretim yapamıyor.


Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 4 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını bildirmişti.




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