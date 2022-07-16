Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ın esrarengiz ölümü: Nedeni belli oldu

Donald Trump kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, eski eşi Ivana Trump’ın ölüm haberini paylaştı. Trump, "Onu sevenleri üzülerek bilgilendirmekteyim ki Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti" demişti.

New York City baş adli tabibi yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın kaza sonucu düşerek gövdesine aldığı yaralanmalardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Eski devlet başkanı Donald Trump, Ivana Trump'ın Manhattan'daki evinde 73 yaşında öldüğünü duyurmuştu ancak ölüm nedeni veya şekli hakkında herhangi bir ayrıntı vermemişti.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Ivana Trump'ın merdivenlerden düştüğü ve sağlık yetkililerinin 73 yaşındaki kadını merdivenlerin ucunda bulduğu aktarılıyor. Bu arada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, 65 yaş ve üzeri 100 bin yaşlıdan yaklaşık 64'ü düşerek ölüyor.

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IVANA TRUMP KİMDİR?

Ivana Trump, 1949'da Zlin'de (şimdi Çek Cumhuriyeti’nde) doğdu. 1977'de Donald Trump ile evlendi ve eski eşi henüz emlak kralı olmadan önce kayakçı, kayak eğitmeni ve modellik yapıyordu. Donald Trump ile Ivana Trump’ın Donald Jr, Ivanka ve Eric isimlerinde üç çocuğu oldu.

Çift 1992'de boşandı. Daha sonra Donald Trump, Marla Maples ile evlendi ve kızı Tiffany dünyaya geldi. Ardından Maples ile de boşanan Trump, şu anki karısı olan Melania Knauss Trump ile evlendi. Donald Trump’ın Melania’dan Barron isminde bir oğlu bulunuyor.

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