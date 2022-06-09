​Trump ve ailesi mahkeme karşısına çıkacak

Hayat

Uzaktan bakışla resim yapılmaz

Ressam Yalçın Gökçebağ ile 23 Temmuz’a kadar izlenebilecek “Geçmiş Uzun Sürer” sergisini gezdik. Resimlerini tek tek anlatan usta, İstanbul resimleri için “Doğup büyüseydim belki yine bu resimleri yapardım ancak uzaktan bakışla resim yapılmaz” diyor.