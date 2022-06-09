Dünya Trump ve ailesi mahkeme karşısına çıkacak
AMERİKA

Trump ve ailesi mahkeme karşısına çıkacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, aynı ismi taşıyan oğlu ve kızı Ivanka Trump ile New York Başsavcılığına gelecek aydan itibaren ifade vermek üzere anlaşmaya vardığı açıklandı. İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Trump ve ailesi mahkeme karşısına çıkacak
Arşiv.

New York'ta mahkemeye sunulan ortak bir anlaşmada, Trump ve çocuklarının ifade için perşembe günü sona eren sürenin uzatılması halinde 15 Temmuz'dan itibaren New York Başsavcısı Letitia james'ın sorularını yanıtlamayı kabul ettikleri belirtildi.

Anlaşma, Trump'ın Başsavcı James'in üç yıllık soruşturmasını durdurmak için uzun süre direnmesinin ardından geldi.

Tarafların karşılıklı imzaladığı anlaşmaya göre, Trump'ın hala ifade vermesini gerektiren kararı bozması için New York Temyiz Mahkemesine başvurma hakkı bulunduğu bildirildi.

Başsavcı James'ın ofisi, daha öncekilerin aksine şartname hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Dava sürecinde neler oldu?

  • New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.
  • Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.
  • Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.
  • Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.

Donald Trump'tan NATO iddiası
DÜNYA
Donald Trump'tan NATO iddiası
Soruşturma sırasında yaralıyorlar

Soruşturma sırasında yaralıyorlar

​İşgalci İsrail sadece mayıs ayında 690 Filistinliyi gözaltına aldı.
Mevlana İdris Zengine veda

Mevlana İdris Zengin'e veda

​Türk edebiyatının önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yerel seçimlerde kaybetmedik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro ortak açıklama yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.