​İyilik yolunda öldüler: Kurban dağıtırken şehadete yürüdüler

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibinin geçirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın Togo'daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu araç, gece Türkiye saatiyle 01.00 sularında Namasila şehrinde kaza yaptı.

Resul Çerezoğlu

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunanlardan Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'lu İHH gönüllüsü İbrahim Chabane vefat etti. Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı. Yaralılar başkent Lome'deki bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavileri devam eden gönüllülerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ercan Aksoy ve Resul Çerezoğlu'nun naaşları ile yaralılar, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilecek. Elim kaza sonrası İHH çalışanları, sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

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İbrahim Chabane

526 BİN AİLEYE ULAŞILDI

Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı dünyanın birçok noktasındaki 526 bin aileye ulaştırdı. İHH'den yapılan açıklamaya göre vakıf, bu yılki kurban organizasyonunu "Bir Hisse Mutluluk" sloganıyla Türkiye dahil Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Kafkasya ile Güney Asya, Balkanlar, Avrupa ve Amerika'da bulunan 60 ülkede gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında geçen yıl toplamda 62 bin 62 hisse kurbanı 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkma hedefine ulaştı.

Arakanlı Müslümanlar sevindi

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk ederek Bangladeş'teki kamplarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yüzü, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kurban Bayramı'nda güldü. İHH, 200'ü Cox's Bazar bölgesinde olmak üzere Bangladeş'te 300 büyükbaş kurban kesti. Vakıf görevlileri, paylara ayırdığı etleri Cox's Bazar'daki 34 kampın üçünde kalan yaklaşık sekiz bin aileye ulaştırarak sevinçlerine ortak oldu.