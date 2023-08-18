Kadirov'dan Müslüman ülke liderlerine tepki: Allah'ın gazabından daha mı az korkuyorsunuz?

Rusya 'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov , Ukrayna'da kaç askeriyle yer aldığını ve Batılı ülkelerde son dönemde artan "Kur'an-ı Kerim yakma" olaylarına dair açıklamalarda bulundu.

"Allah'ın gazabından daha mı az korkuyorlar?"

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden eylemlerin Müslüman dünyasına karşı "benzeri görülmemiş bir meydan okuma" oluşturduğunu ve "geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdiğini" kaydeden Kadirov, "Şu anda Müslüman devletlerin liderleri nerede? Neden kutsal kitabımıza açıkça saldırılar yapılmasına izin veriyorlar. Müslümanları ve İslam'ı korumak için neden önemli bir adım atmıyorlar? Allah'ın gazabından değil de Amerika ve Avrupa'nın yaptırımlarından mı daha çok korkuyorlar?" ifadelerini kullandı.

Rusya'yı övdü

Çeçen lider, Ukrayna'da kutsal değerleri için savaştıklarını söylerken, Rusya'nın, Batı'nın "saldırgan, sömürgeci ve ateist politikalarına" karşı tek başına durduğunu savundu.

"Zaferden (Ukrayna'daki) yüzde 100 eminim. Ukrayna'yla işimiz bittiğinde Kur'an'a saygısızlık eden ülkelere gideceğiz." diyen Kadirov, Rusya'da olaylara göz yummayacak çok sayıda Müslüman olduğunu sözlerine ekledi.

Şu anda Ukrayna'da yaklaşık 10 bin Çeçen savaşçının olduğunu, 15 bin kişinin de savaşa katılmaya hazır olduğunu kaydeden Kadirov, "Otuz, kırk, elli bin gönüllü daha var. Silahlarımız, ağır teçhizatımız var. Zelenskiy'e, ulusunu sattığı zaman neler olduğunu göstereceğiz. Tüm bunları destekleyenlere sonuçlarını da göstereceğiz.

Eğer şeytanın uşakları (Batı dünyası) durdurulmazsa, yarın camilerimizde olacaklar. Çocuklarımızı, namazdan/duadan uzaklaştıracaklar ve insanlarımızı doların kendileri için Tanrı olacağı bir tüketici kitlesine dönüştürecekler." dedi.







