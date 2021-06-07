Kanada tarihinin en karanlık sayfalarından biri: Bir okulun bahçesinde 215 çocuğun ceset kalıntısı bulundu Papa özür dilemedi

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntısının bulunması haberlerini acı içinde takip ettiğini belirtti ancak özür dilemedi.

Papa, Vatikan’da geleneksel Pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunduğuna dair kamuoyuna yansıyan ön raporlara ve haberlere değindi.

Papa Franciscus, "215 çocuğun kalıntılarına dair sarsıcı keşifle ilgili Kanada'dan gelen haberleri acıyla takip ediyorum. Kanadalı Psikoposlara ve Kanada'daki tüm Katolik Kilisesi'ne ve Kanada halkına yakınlığımı belirtiyorum. Bu üzücü keşif, geçmişin acıları ve ıstırapları hakkında daha çok farkındalık yaratıyor." dedi.

REKLAM

BELGELER İMHA EDİLMİŞ

Kanada'nın ülke tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan yatılı kilise okulları ile ilgili tonlarca belgeyi imha ettiği ortaya çıktı.

CTV News’de yer alan bir haberde, ailelerinden zorla alınan ve kiliselere ait yatılı okullara yerleştirilen çocuklara ait en önemli kayıtların, Katolik dünyasının dini merkezi olan Vatikan ile Kanada devlet arşivlerinde bulunduğu belirtildi.

Haberde, Vatikan’ın belgelerin açıklanması yönünde yapılan çağrıları reddettiği bilgisine yer verildi.

Haberde, yatılı kilise okulu sistemi ile ilgili Vatikan’dan sonraki en önemli arşivin Kanada’da olduğu ancak 200 binden fazla yerli aileye ait bilgiler de dahil olmak üzere, yatılı okul sistemiyle ilgili 15 ton kağıt belgenin 1936 ve 1944 yılları arasında devlet tarafından imha edildiği kaydedildi.

REKLAM

NE OLMUŞTU?

Kamloops kentindeki Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nda 215 çocuğun ceset kalıntılarının bulunmasının ardından, Kanada genelinde faaliyet gösteren tüm yatılı kilise okullarının çevresinde arama başlatılmıştı.