Dünya Kanadada beyni çürüten ölümcül bir hastalık patlak verdi Belirtileri hafıza kaybı, halüsinasyon
AMERİKA

Kanada'da beyni çürüten ölümcül bir hastalık patlak verdi: Belirtileri hafıza kaybı, halüsinasyon

Kanadalı bilim insanları, ülkede 43 kişide "gizemli" beyin hastalığına rastladıklarını açıkladı. Hastalığın deli dana ile benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

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Kanadada beyni çürüten ölümcül bir hastalık patlak verdi: Belirtileri hafıza kaybı, halüsinasyon
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Kanadalı bilim insanları, ülkede gizemli bir hastalık ile karşı karşıya olduklarını duyurdu. Hastalığın tespiti üzerine çalışma gerçekleştiren bilim insanları, belirtileriyle ilgili de bilgi verdi.

Buna göre hastalık gelişme aşamasında hafıza kayıplarına ve halüsinasyonlara neden oluyor.

ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

New Brunswick bölgesinde patlak veren hastalığın deli dana (Creutzfeldt-Jakob) hastalığıyla benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

Deli dana hastalığı kişilik değişimlerine, anksiyeteye, depresyona ve hafıza kaybına neden olan bir beyin hastalığı. Kendiliğinden ortaya çıkabilen veya kalıtsal olabilen hastalık, bunama ve ölüme yol açabiliyor.

BEŞ KİŞİ HASTALIK NEDENİYLE ÖLDÜ

Hem insanları hem de hayvanları etkileyebilen bu tür hastalıklar, enfekte et ürünleri yoluyla insanlara bulaşabiliyor. Kanadalı yetkililerin henüz çözemediği hastalıkta ilk vaka 2015'te tespit edildi. Ancak son yıllarda vakalarda artış görüldü. 2020'de 24 vaka ve 2021'de ise şimdiye dek 6 vaka bildirildi. 5 kişinin de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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