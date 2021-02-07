Dünya Tanzanyada alarm verildi Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı
AFRİKA GENEL SAĞLIK

Tanzanya'da alarm verildi: 'Gizemli hastalık' 15 kişinin ölümüne yol açtı

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Tanzanya'da gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya'da gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.

  • Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

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Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.


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