Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kanada'da hedef ABD'ye bağımlılığı azaltmak: NATO'nun savunma harcamaları hedefi erkenden karşılanacak

Kanada'da hedef ABD'ye bağımlılığı azaltmak: NATO'nun savunma harcamaları hedefi erkenden karşılanacak

19:449/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kanada Başbakanı Mark Carney
Kanada Başbakanı Mark Carney

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcama hedefini 2025 başında karşılayacaklarını açıkladı. Toronto’daki konuşmasında Carney, ABD’ye askeri bağımlılığı azaltmak istediklerini belirterek, savunma bütçesine milyarlarca dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, "ABD'ye askeri alanda bağımlılığı azaltma" amacı ve artan küresel istikrarsızlık nedeniyle NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcamaları hedefini gelecek yılın başlarında yerine getireceklerini duyurdu.

Toronto kentinde yaptığı konuşmada Carney, NATO'nun müttefik ülkelerden beklediği Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırmaları hedefini karşılamak adına savunma bütçesine milyarlarca dolar değerinde yatırım yapacaklarını belirtti.

Kanada'nın askeri anlamda "ABD'ye fazlasıyla bağımlı olduğunu" vurgulayan Carney, "Artık savunma sermaye harcamalarımızın dörtte üçünü ABD'ye göndermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Carney, yüzde 2'lik savunma harcamaları hedefini gelecek yılın başlarında yerine getirerek planlanan tarihten 5 yıl önce hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Kanada ordusunun altyapısının ve teçhizatının eskidiğini, bunun da askeri hazırlık kapasitesini azalttığını aktaran Carney, savunma alanında yapılan yatırım ve alımları çeşitlendireceklerini kaydetti.

Carney, özellikle yeni denizaltılar, uçaklar, gemiler, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, radar, insansız hava araçları (İHA) ve Arktik izleme sistemlerine yatırım yapılacağını vurguladı.

Carney ayrıca, savunma harcamalarının artmasının ülkesinin "süregelen küresel tehditler sonucu artan istikrarsızlık ortamına" uyum sağlamasına da katkıda bulunacağına işaret etti.

NATO verilerine göre, Kanada 2024'te, GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,45'ini savunmaya harcamıştı.

Kanada Savunma Bakanlığına göre de 2025-2026 döneminde ülkenin savunma harcamalarının 44,2 milyar Kanada dolarına (yaklaşık 32 milyar dolar) ulaşması öngörülüyor.


#Kanada
#Mark Carney
#ABD
#NATO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Emniyet Taban Maaşı ve Rütbelere Göre Polis Maaşları