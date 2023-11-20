Kararın gerekçesi dikkat çekti: Nijerya'da 4 binden fazla mahkuma af

Doğu Afrika ülkesi Somali’de Ekim ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketlerinin bilançosu ağırlaşıyor. Somali’de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaştı. Şiddetli yağışın toprak kaymalarına ve ani su baskınlarına yol açtığı, tarım arazilerinin zarar gördüğü, hayvanların ise telef olduğu aktarıldı.