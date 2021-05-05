Karnabahar sevkiyatı adı altında uyuşturucu ticareti: Bir milyon euroluk marihuana ele geçirildi

Polonya’ya karayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı ihbarını alan Polonya polisi yaptığı araştırma neticesinde, uyuşturucunun Almanya-Polonya sınırı üzerinden tır aracılığıyla getirileceğini belirledi.

Jedrzychowice-Ludwigsdorf sınır kapısından Polonya’ya giriş yapan tırı takibe alan Polis Merkez Soruşturma Bürosu (CBSP) yetkilileri, Jedrzychowice köyü yakınlarındaki bir park alanında tırı durdurdu.

Yapılan ilk incelemede tır şoförleri İspanya’dan 16 ton karnabahar getirdiklerini belirtirken, tırda arama yapmak için narkotik köpekleri devreye sokuldu. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ise tır, gümrük sahasına çekilerek X-ray cihazına sokuldu.

Burada yapılan detaylı aramada tırın dorsesinde karnabahar kasalarının altındaki zeminin özel olarak yapılmış döşemeyle kapatıldığı belirlendi.

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Tırdaki karnabaharların boşaltılmasından sonra özel bölmeyi açan görevliler, paketler halinde hazırlanmış 154 kilogram marihuana ele geçirdi.

Piyasa değerinin 4.5 milyon zloti (yaklaşık 1 milyon euro) olduğu belirtilen uyuşturucuya polis tarafından el konuldu.

Tırı İspanya’dan Polonya’ya kadar dönüşümlü olarak kullanan 2 tır şoförü ile nakliye firmasının sahibi ise gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.