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Karşılıklı saldırılar sonrası Trump ile Netanyahu'dan telefon görüşmesi

Karşılıklı saldırılar sonrası Trump ile Netanyahu'dan telefon görüşmesi

23:4813/06/2025, Cuma
AA
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İran, İsrail'in sabah düzenlediği saldırılara akşam saatlerinde füzeli saldırıyla cevap verdi.
İran, İsrail'in sabah düzenlediği saldırılara akşam saatlerinde füzeli saldırıyla cevap verdi.

İran ile İsrail arasında gerçekleşen saldırılar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşı saldırılarıyla iyice artan gerilimin ele alındığı görüşmenin detayları paylaşılmadı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldığını bildirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşı saldırılarıyla iyice artan gerilimin ele alındığı görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.



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