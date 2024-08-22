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Dünya

Kartpostal gönderildikten 121 yıl sonra adrese ulaştı: Herkese sevgiler

İngiltere'de teslim edilemeyen bir kartpostal, postayla ilk kez gönderildiği tarihten yaklaşık 121 yıl sonra hedefine ulaştı.

09:18 - 22/08/2024 Perşembe
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Kartpostal, "L" olarak hitap edilen kişiye yazılmış ve Ewart isimli bir adam tarafından kaleme alınmış.
Kartpostal, "L" olarak hitap edilen kişiye yazılmış ve Ewart isimli bir adam tarafından kaleme alınmış.

Noel temalı kartpostal, 1903 yılında gönderilmiş olmasına rağmen, geçen hafta Swansea Building Society’nin Cradock Street şubesine teslim edildi.


Çalışanlar, kartpostalın adreslendiği Lydia Davies’in akrabalarını bulmayı ve bu tarihi kartpostalı onlara ulaştırmayı umut ediyorlar.


Kartpostal, "L" olarak hitap edilen kişiye yazılmış ve Ewart isimli bir adam tarafından kaleme alınmış.

'Herkese sevgiler'

Ewart, "Bir çift" adı verilmemiş bir şeyi alamadığı için çok üzgün olduğunu belirtiyor. Lydia’ya Gilbert ve John ile buluşmasını hatırlatıyor ve notu "herkese sevgiler" ile bitiriyor.


Swansea Building Society’nin pazarlama ve iletişim sorumlusu Henry Darby, postaları ayıklarken kartpostalı bulduğunu ve kartpostalın alıcısı hakkında çevrimiçi olarak sınırlı bilgi olduğunu söyledi.

West Glamorgan Arşivleri’nden Andrew Dully ise bu adreste John F Davies isimli bir kişinin eşi Maria ile birlikte altı çocuğuyla yaşadığını belirledi.


Royal Mail sözcüsü, "Bu kartpostal sistemimize geri koyulmuş olabilir. Sistemimizdeki bir öğe için doğru adrese teslim etme yükümlülüğümüz bulunuyor" dedi.

#Kartpostal
#İngiltere
#Mektup
1 saat önce
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