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Kassam Tugayları bitti mi?

Kassam Tugayları bitti mi?

Furkan Erten
Furkan Erten
17:4928/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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İsrail'in saldırılarına karşılık pusu operasyonlarına ağırlık verildi. Kassam Tugayları'nın askeri kabiliyetleri, tünel ağlarının durumu Alt Metin'in ikinci bölümünde.


#Kassam Tugayları
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