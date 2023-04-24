Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Çek yatırımcılarına gerekli desteği vermeye hazırız

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Kazakistan ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.





Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da ilk kez resmi temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Fiala ve heyetini kabul etti.

Tokayev, görüşmede, bu ziyaretin ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ve büyük bir iş adamı heyetinin Fiala’ya eşlik etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.





Çek yatırımcılara gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Tokayev, bunun yanı sıra Kazakistan ile Çekya arasında doğrudan uçuşların başlatılmasını beklediğini bildirdi.

Fiala da Kazakistan ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, “Bizim için Kazakistan çok önemli bir ortak. Çek Cumhuriyeti ile Kazakistan arasındaki iş birliği, Avrupa Birliği ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin en önemli ayaklarından biridir. Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını umuyorum.” ifadesini kullandı.





2022’de Kazakistan ile Çekya arasında karşılıklı ticaret yüzde 67 arttı





Fiala, Astana temaslara kapsamında Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile bir araya gelerek Kazakistan-Çekya İş Forumu’na katıldı.

Çekya’nın önde gelen şirketlerini Kazakistan’da genişlemek istediğini aktaran Fiala, özellikle enerji, madencilik ve metalürji, savunma, hava trafik kontrol sistemleri gibi sektörlerde gelişmiş ürünleri sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.





Kazakistan Başbakanı İsmailov da son bir yılda Çekya ile karşılıklı ticaret hacminin keskin bir artışla yüzde 67 büyüdüğünü ve bu yılın ilk çeyreğinde ise iki katına çıktığını kaydetti.





İsmailov, son 15 yılda Çekya’dan 270 milyon dolar değerinde doğrudan yatırım geldiğini ve halihazırda 200 ortak sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini vurguladı.



