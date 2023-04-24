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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Çek yatırımcılarına gerekli desteği vermeye hazırız

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Kazakistan ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Çekya Başbakanı Fiala ilk kez resmi bir heyette ikili temaslara bulundu. Tokayev, görüşmede iş adamı Fiala'ya eşlik etmekten memnun olduğunu söyledi.

13:17 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Çekya, Kazakistan ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

Çekya, Kazakistan ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Kazakistan ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.


Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da ilk kez resmi temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Fiala ve heyetini kabul etti.

Tokayev, görüşmede, bu ziyaretin ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ve büyük bir iş adamı heyetinin Fiala’ya eşlik etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.


Çek yatırımcılara gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Tokayev, bunun yanı sıra Kazakistan ile Çekya arasında doğrudan uçuşların başlatılmasını beklediğini bildirdi.

Fiala da Kazakistan ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek,
“Bizim için Kazakistan çok önemli bir ortak. Çek Cumhuriyeti ile Kazakistan arasındaki iş birliği, Avrupa Birliği ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin en önemli ayaklarından biridir. Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını umuyorum.”
ifadesini kullandı.

2022’de Kazakistan ile Çekya arasında karşılıklı ticaret yüzde 67 arttı


Fiala, Astana temaslara kapsamında Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile bir araya gelerek Kazakistan-Çekya İş Forumu’na katıldı.

Çekya’nın önde gelen şirketlerini Kazakistan’da genişlemek istediğini aktaran Fiala, özellikle enerji, madencilik ve metalürji, savunma, hava trafik kontrol sistemleri gibi sektörlerde gelişmiş ürünleri sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.


Kazakistan Başbakanı İsmailov da son bir yılda Çekya ile karşılıklı ticaret hacminin keskin bir artışla yüzde 67 büyüdüğünü ve bu yılın ilk çeyreğinde ise iki katına çıktığını kaydetti.


İsmailov, son 15 yılda Çekya’dan 270 milyon dolar değerinde doğrudan yatırım geldiğini ve halihazırda 200 ortak sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini vurguladı.


Çek şirketlerinin ülkesinde büyük yatırım projelerinde yer almayı planladığını belirten İsmailov, bunun Kazakistan’daki iyi bir yatırım ortamından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

#Çek Cumhuriyeti
#Petr Fiala
#Kazakistan
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