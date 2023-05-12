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Dünya

Kenya'da nedeni 'tespit edilemeyen hastalık' salgın patlak verdi: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da nedeni "tespit edilemeyen hastalık" paniği yaşanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Marsabit bölgesinde patlak veren ve birçok kişiyi etkileyen salgın nedeniyle dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve 80'den fazla kişinin de hastalandığı bildirildi.

01:03 . 12/05/2023 Cuma
AA
Kenya'da gizemli salgın nedeniyle dokuz kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da gizemli salgın nedeniyle dokuz kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da nedeni "tespit edilemeyen hastalık" nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Marsabit bölgesinde patlak veren salgın birçok kişiyi etkiledi.

Henüz nedeni tespit edilemeyen salgında 3'ü bebek 9 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi de hastalandı.

Bölgede salgına karşı tedbir alınırken vaka tespit edilen hastalar gözlem altına alındı.

İlk belirlemelere göre, salgının ağır sıtma olabileceği tahmin ediliyor.

Salgının etkilediği kişilerde şiddetli baş ağrısı, gözlerde sararma ve gribal belirtiler gözlendi.



#Kenya
#salgın hastalık
#salgın
1 saat önce
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