Kenya'da nedeni 'tespit edilemeyen hastalık' salgın patlak verdi: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Sırbistan SDA (Sancak Demokratik Eylem Partisi), ülkedeki Boşnakları siyasî anlamda temsil eden en önemli partiler arasında. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye destek için Türkiye’ye gelen parti başkanı Süleyman Ugljanin, seçimlerle ve sonrasıyla ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in hem yardımcılığını yapan hem de yol arkadaşı olan Ugljanin, seçimlerin sadece Türkiye'yi değil Balkan coğrafyasını da yakından ilgilendirdiğini belirtti.